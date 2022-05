Mozilla werkt samen met Meta om advertenties privacyvriendelijk te maken

Mozilla werkt samen met Meta aan een voorstel voor een systeem om advertentiekliks te meten met minder inbreuk op de privacy van de consument. De ontwikkeling is opvallend, gezien Mozilla zich in het verleden meermaals kritisch tegenover Meta heeft getoond.

Mozilla en Meta noemen hun voorstel IPA: Interoptable Private Attribution. Het doel ervan is om 'sterke privacygaranties' te bieden terwijl adverteerders toch kunnen zien hoe hun reclame presteert. Dat bestaat volgens de partijen uit twee delen: multi-party computation, waarbij 'geen enkele betrokken partij iets kan leren over gebruikersgedrag'. Ten tweede spreken ze van een geaggregeerd systeem, wat inhoudt dat informatie over gebruikers in batches geleverd wordt en niets over een individu kan zeggen. "Deze twee functies samen zorgen ervoor dat IPA niet gebruikt kan worden om gebruikers te volgen of profielen van ze op te stellen", zeggen ze.

Het volledige voorstel, dat 24 pagina's telt, hebben ze gedeeld via Google Docs. IPA hebben ze bij het W3C Private Advertising Technology Community Group, of PATCG, voorgelegd. Op Reddit wordt overwegend negatief gereageerd op de samenwerking tussen de twee.

De kwestie is opvallend omdat Mozilla tot op heden zich meermaals kritisch heeft geuit over Meta en Facebook en ook concrete stappen heeft gezet om ze te dwarsbomen. Zo biedt het de Facebook Container add-on aan, kwam het vorige maand nog met het privacy-initiatief de Facebook Pixel Hunt en stopte het in 2018 met adverteren op Facebook vanwege de slecht beschermde privacy daar. Vorig jaar begon het weer met adverteren op Meta-platformen, maar daarbij nam het zich voor om in de advertenties bloot te leggen wat Meta allemaal van zijn gebruikers weet, zoals sterrenbeelden, geboortedata en interesses.