Mozilla tekent Contract for the Web van Tim Berners Lee niet

Browsermaker Mozilla tekent het Contract for the Web van Tim Berners-Lee niet. Het manifest voor overheden, bedrijven en gebruikers om het open web te redden is volgens de ontwikkelaar van Firefox te vrijblijvend.

Mozilla staat wel achter de principes in het Contract for the Web, zegt het bedrijf. "We hebben meegedaan in het ontwikkelen van de inhoud van de principes in het Contract. Het resultaat is een inhoud die in lijn ligt met Mozilla."

Het grote bezwaar van Mozilla is dat het manifest geen manier heeft om bedrijven verantwoordelijk te houden als zij dat ondertekenen, maar de regels overtreden. Zo'n verantwoording moet onderdeel worden van het proces om het Contract te ondertekenen, vindt Mozilla.

Het manifest heeft op dit moment de steun van een aantal grote bedrijven zoals Google en Facebook. Ook hebben veel stichtingen en belangenorganisaties zoals de Electronic Frontier Foundation zich erbij aangesloten. Er zijn ook een aantal landen die het manifest hebben ondertekend, zoals Frankrijk en Duitsland.

Het manifest bestaat uit negen principes, die zich per drie richten op overheden, bedrijven en gebruikers zelf. Voor overheden gaat het er bijvoorbeeld om dat iedere gebruiker te allen tijden online kan en dat zij de privacy- en datarechten van gebruikers respecteren. Bedrijven zouden daar ook voor moeten zorgen, maar zij moeten ook technologieën ontwikkelen die 'het beste in de mens ondersteunen en het slechtste bestrijden'. Ook voor gebruikers zelf zijn er regels, zoals dat zij gemeenschappen moeten bouwen en moeten 'vechten voor het web'. De vrijblijvendheid bij het tekenen van het Contract kwam ook ter sprake in de aflevering van de Tweakers Podcast van deze week.