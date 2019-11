Proximus verhoogt databundels van Mobilus-klanten per 1 januari

De Belgische provider Proximus verhoogt per 1 januari een aantal mobiele databundels. Mobilus S- of M-klanten krijgen maandelijks minstens 33 procent meer data dan nu. Mobilus L-klanten ontvangen volgend jaar de helft meer data.

Proximus-klanten met een Mobilus S-abonnement ontvangen vanaf 1 januari volgend jaar een maandelijkse databundel van 2GB. Dat was eerst 1,5GB. Abonnees met een Tuttimus- of Minimus-pack krijgen 5GB, wat neerkomt op een stijging van 67 procent. De Minimus-combinatie omvat tv, internet en mobiele telefonie; het uitgebreidere Tuttimus voegt daar nog een vaste lijn en enkele andere extra’s aan toe.

Mobilus M-klanten ontvangen per 1 januari een bundel van 8GB. Dat is nu nog 5GB. In een pack stijgt het datavolume tot 15GB. Voor Tuttimus-abonnees komt dat neer op 50 procent meer data, voor Minimus-klanten betekent het volgens Proximus een verdrievoudiging van de bundel.

Tot slot past Proximus zijn Mobilus L-abonnement aan. Klanten beschikken vanaf 1 januari maandelijks over een bundel van 15GB, de helft méér dan de huidige 10GB. In een Tuttimus- of Minimus-pack stijgt het datavolume tot 30GB. Voor Tuttimus-abonnees betekent dit 50 procent meer data, bij Minimus-klanten gaat het om een verdrievoudiging van de bundel.

Proximus kondigde verder een nieuwe dienst aan genaamd My e-Press. Daarmee krijgen klanten gratis toegang tot alle digitale artikelen die gepubliceerd worden op de website of via de app van de Belgische kranten Het Laatste Nieuws en Le Soir. My e-Press is vanaf 1 december beschikbaar voor alle klanten met een thuispakket met internet, met uitzondering van abonnees met een Epic-product. Zo'n abonnement kost normaal zo'n 15 euro per maand. De gebruiker kan desgewenst eenmaal per maand van dagblad veranderen.

Proximus-klanten die al een abonnement op HLN Digitaal of Le Soir+ hebben, kunnen dat betaalde abonnement geheel of gedeeltelijk stopzetten en de krant vervolgens 'kosteloos' lezen via hun Proximus-abonnement.