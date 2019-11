Klanten van Proximus kunnen zich afmelden voor doorverkopen van locatiedata

Klanten van de Belgische provider Proximus kunnen binnenkort met een opt-out aangeven dat ze niet willen dat hun locatiegegevens worden doorverkocht. Het bedrijf biedt die mogelijkheid aan nadat er ophef ontstond over die praktijken.

De schepen van Kortrijk Arne Vandendriessche schrijft op Twitter dat hij een brief heeft gekregen van Proximus. Daarin staat dat er vanaf 2 december 2019 een opt-out komt voor klanten die zich willen afmelden voor het delen van hun locatiegegevens. Proximus deelt gepseudonimiseerde locatiegegevens met bedrijven en adverteerders die daarvoor betalen. Klanten die dat niet willen kunnen vanaf 2 december een mail sturen naar privacy@proximus.com met daarin hun mobiele nummer om zich af te melden. De opt-out-mogelijkheid komt niet in de app of op de website te staan.

Eind vorige maand ontstond ophef over die doorverkoop, al doet Proximus dat al jaren. De stad Kortrijk bleek 40.000 euro te betalen aan de provider om in te zien welke klanten wanneer de stad bezoeken. De gegevens zouden worden gebruikt voor citymarketing. Gebruikers waren daar niet blij mee, maar konden zich niet afmelden voor de plannen. Onder andere dezelfde Arne Vandendriessche klaagde daarover. De Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens, kondigde een onderzoek aan. De provider bevestigt de opt-out ook tegenover Knack.