Kortrijk koopt klantgegevens van Proximus voor stadsmarketing

Klanten van Proximus die het Belgische Kortrijk bezoeken, worden anoniem geregistreerd als bezoeker. De stad zou voor deze data jaarlijks 40.000 euro betalen aan de provider. De gegevens worden gebruikt voor stadsmarketing. Een opt-out is niet mogelijk.

Kortrijk houdt sinds enkele maanden exact bij wie er naar de stad komt en wat bezoekers in de stad doen, schrijft de Vlaamse openbare omroep VRT. Hiervoor gebruikt de stad cijfers van Proximus, die gebaseerd zijn op de mobiele telefoons die zich op bepaalde momenten in de stad bevinden. Het project werd door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd omdat de data geanonimiseerd zou zijn. Kortrijk weet niet precies wie er naar de stad komt, maar wel uit welke gemeentes de bezoekers komen. Proximus zegt zelf dat 'privacy gegarandeerd is', omdat het om geanonimiseerde data gaat. Proximus maakt naar eigen zeggen alleen een registratie als er meer dan dertig personen in een gebied zijn. Daarnaast wordt alleen het soort winkel dat mensen bezoeken verwerkt, geen specifieke winkellocaties.

Uit de eerste cijfers van Proximus blijkt dat de stad tijdens de zomermaanden bijna 1,8 miljoen bezoekers trok. Bij deze aantallen worden inwoners en studenten niet meegerekend. Het gaat dus puur om toeristen en andere bezoekers. De cijfers worden gegeneraliseerd om bezoeken van mensen die geen klant van Proximus zijn te kunnen inschatten. Volgens Proximus zijn deze schattingen tot 90 procent accuraat.

Arne Vandendriessche, schepen van economie in Kortrijk, vertelt aan VRT dat de data gecombineerd kan worden met Visa- en Bancontactgebruik. Dan weten ze 'waar het geld wordt besteed en waarom mensen naar onze stad komen. Of welke evenementen de bezoekers naar hier hebben gelokt'. De stad hoopt in vijf jaar tijd het aantal toeristen dat naar Kortrijk komt te verdubbelen. De stad zal ieder kwartaal een nieuw rapport van Proximus ontvangen. Kortrijk wil ook investeerders trekken. Hiervoor wil de stad 'de precieze betaalgegevens gratis ter beschikking stellen aan grote spelers'. Dit wil de stad om investeerders te overtuigen dat investeren in Kortrijk 'de moeite waard is'.

Volgens Vandendriessche kunnen gebruikers ook weigeren mee te werken aan de metingen mee te doen. Hiervoor worden gebruikers verwezen naar de Belgische privacycommissie en de website van Proximus, maar hierop is niets te vinden over een opt-out. Proximus meldt aan het Belgische DataNews dat zo'n opt-out niet wettelijk verplicht is, omdat ze geen individuele gegevens behandelen. Wel zou het bedrijf naar mogelijkheden kijken om in de toekomst een opt-out mogelijk te maken.

Proximus startte in 2016 met MyAnalytics, een dienst waarmee bedrijven en organisaties gegevens van telefoongebruikers kunnen aanschaffen. Kortrijk is nu één van de klanten. De data had destijds een vanafprijs van 700 euro. De locatiedata is, net als bij Kortrijk, geanonimiseerd. De dienst werkt doordat telefoons ieder uur hun locatie voor een driehoeksmeting doorgeven aan het netwerk. De provider houdt daarmee ook bij hoe lang mensen binnen een bepaald gebied blijven.