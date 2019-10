Proximus trekt nieuwe abonnees maar omzet daalt

Proximus kreeg er in het derde kwartaal van 2019 nieuwe abonnees bij voor vast internet, mobiele telefonie en televisie. Door de toenemende concurrentie van Telenet en Orange slonk de omzet van de provider met ongeveer 2 procent.

Het mobiele-abonneebestand van Proximus nam in het derde kwartaal met 23.000 toe tot een totaal van 4,08 miljoen klanten, wat op jaarbasis een stijging betekent van 2,9 procent. Het aantal klanten voor vast internet groeide met 8.000, wat het totale abonneebestand op 2,08 miljoen gebruikers brengt; op jaarbasis een stijging van 1,9 procent. Alleen de groei in televisieabonnementen viel met amper 3000 nieuwe klanten tegen. Volgens de krant De Tijd mikten financiële analisten op 8000 nieuwe tv-abonnementen.

Uit de nieuwe kwartaalcijfers blijkt verder dat vaste telefonie blijft dalen. In september 2019 baatte Proximus 2,44 miljoen vaste lijnen uit: 36.000 minder dan in het vorige kwartaal. Ook vorig kwartaal daalde het aantal vaste lijnen met 36.000. Dit heeft een impact op de binnenlandse omzet van de operator. In vergelijking met dezelfde periode in 2018 daalde die met 2 procent naar 1,071 miljard euro, zonder de doorverkoop van smartphones. De brutowinst of ebitda steeg licht met 0,4 procent tot 430 miljoen euro.

De Proximus Groep ondervindt in toenemende mate concurrentie van Telenet en Orange Belgium. Deze twee operators deden dit jaar al verschillende overnames die hen een sterkere positie moeten opleveren bij het aanbieden van ict-diensten aan bedrijven. Het aantal mobiele abonnees van Orange steeg met 32.000, bleek eerder deze week uit kwartaalcijfers. De kwartaalcijfers van Telenet komen pas op donderdag 31 oktober naar buiten.

De presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers van Proximus gebeurde voor het eerst door financieel directeur Sandrine Dufour. Zij treedt op als tijdelijke directeur na het turbulente vertrek van topvrouw Dominique Leroy.