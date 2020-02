Aantal klanten Orange België groeide afgelopen kwartaal

Het aantal klanten van Orange België is afgelopen kwartaal gegroeid. Het aantal klanten groeide in totaal met 31.000. Het aantal klanten met alleen een mobiel abonnement daalde juist met 8.000, zo blijkt uit de kwartaalcijfers.

Dat het aantal klanten toch groeide, komt door de groei in het aantal mensen dat een mobiel abonnement combineert met vaste diensten, zegt Orange. Die klanten betalen ook veel meer. Abonnees betalen Orange gemiddeld 20,40 euro per maand, maar bij klanten die diensten combineren is dat 76,70 euro. Ongeveer 15 procent van de mobiele abonnees combineert die met vaste diensten.

Orange zegt de stijging van klanten te danken te hebben aan de nieuwe strategie, waarbij het klanten heeft beloofd in 2019 en 2020 geen prijsverhogingen door te voeren. De omzet steeg ongeveer 5 procent naar bijna 370 miljoen euro. De brutowinst of ebitda steeg ook, met ongeveer 5,5 procent naar bijna 80 miljoen euro.