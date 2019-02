Telenet verwacht financiële tegenwind dit jaar

Telenet verwacht dit jaar door meerdere oorzaken een lagere omzet te krijgen dan over 2018. Onder andere regulering, het verlies van Medialaan als mvno-klant en hogere kosten gaan een negatieve invloed krijgen, verwacht het bedrijf.

Wat de regulering betreft doelt het bedrijf mogelijk op het openstellen van zijn netwerk voor een vierde telecomspeler op de Belgische markt, zoals toezichthouder Bipt wil. Ook het verlies van Mobile Vikings en JIM Mobile van Medialaan, gaat het bedrijf omzet kosten. De mvno's gaan naar het netwerk van Orange, werd vorig jaar bekend.

Daarnaast verwacht Telenet meer kosten te maken om in 2020 en 2021 weer groei te laten zien en noemt het bedrijf 'Base-gerelateerde synergieën' als reden voor de verwachte omzetdaling van 2,5 procent.

Het aantal klanten voor de Wigo-quadplaybundels steeg in het vierde kwartaal met 21.900 waardoor Telenet eind 2018 399.700 Wigo-klanten had. Op de mobiele markt had het bedrijf het lastig. Telenet kon er in het vierde kwartaal van 2018 8500 nieuwe postpaidabonnees bijschrijven, maar verwijderde ook 11.000 inactieve klanten uit zijn bestand. De omzet over het vierde kwartaal kwam uit op 642,3 miljoen euro.