Tool maakt installeren Windows 10 op Raspberry Pi mogelijk

Een tool, niet afkomstig van Microsoft, maakt het installeren van de ARM-versie van Windows 10 op een Raspberry Pi mogelijk. Voorheen kon alleen het uitgeklede Windows 10 IoT Core eenvoudig op de kleine computer gezet worden.

De WoA Installer is ontwikkeld door José Manuel Nieto, die de code op Github heeft gepubliceerd. De installer helpt gebruikers bij het plaatsen van Windows 10 voor ARM op de Raspberry Pi en is volgens de maker 'supereenvoudig' in gebruik.

De tool draait op Windows 10 in combinatie met .NET Framework 4.6.1 en kan een image van Windows 10 voor ARM op een Raspberry Pi Model B of B+ zetten. Verder zijn Core Package-binaries vereist, waar Nieto naar linkt maar die hij niet zelf ontwikkeld heeft.

Nieto is niet de eerste die Windows 10 op de Raspberry Pi werkend heeft gekregen. Ook de Nederlandse ontwikkelaar NTAuthority lukt dat vorig jaar. De software draaide niet helemaal soepel. Niet bekend is hoe dat bij gebruik van de installer van Nieto is. De ontwikkelaar demonstreerde eerder het draaien van Windows 10 voor ARM op een Lumia 950 XL.

Microsoft zelf heeft Windows 10 IoT Core voor processors en computing boards met relatief weinig rekenkracht, zoals de Raspberry Pi.