Amerikaanse bank JP Morgan gaat transacties via eigen cryptocoin testen

De Amerikaanse bank JP Morgan Chase gaat zijn eigen token JPM Coin testen. Zakelijke klanten van het bedrijf krijgen de mogelijkheid een deel van de onderlinge transacties via de token te laten verlopen.

Het gaat om het eerste gebruik in de praktijk van cryptovaluta door een grote Amerikaanse bank, claimt CNBC. De JPM Coin is een zogenoemde stablecoin: om negatieve volatiele en speculatieve effecten te voorkomen is de waarde gekoppeld aan de dollar. Een JPM Coin vertegenwoordigt de waarde van een enkele dollar. Zakelijke klanten van JP Morgan kunnen zo dollars inwisselen voor de coins, daar snelle betalingen mee verrichten via JP Morgan, waarna de bank de waarde weer in dollars uitkeert en de tokens vernietigt.

De testen beginnen over enkele maanden. De bank laat dan een fractie van zijn dagelijkse betalingsvolume via de token verlopen. Elke dag zou JP Morgan wereldwijd in totaal zo'n zes miljard dollar verplaatsen. Alleen internationale klanten die door de bank goedgekeurd zijn komen in aanmerking voor deelname.

De bank liet zich voorheen laatdunkend uit over Bitcoin en blokkeerde bijvoorbeeld het aankopen van Bitcoin door creditcardhouders. Wel beaamde JP Morgan eerder dat blockchains in combinatie met een gecontroleerde digitale munt veelbelovend waren voor tal van toepassingen. Het bedrijf hield vorig jaar al testen met een op Ethereum gebaseerd platform en sloot zich in 2015 al aan bij het Open Ledger Project van The Linux Foundation.