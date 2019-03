Cryptovaluta voor betalingen in WhatsApp komt mogelijk in eerste helft dit jaar

Facebook zou in de eerste helft van dit jaar een cryptocoin willen uitbrengen die gebruikt kan worden voor onderlinge betalingen in WhatsApp. Het zou gaan om een stablecoin, waarvan de waarde gelinkt is aan verschillende traditionele munten.

Vijf anonieme bronnen die bekend zijn met de plannen van Facebook geven informatie over het project tegenover The New York Times. Er zou inmiddels een team van vijftig mensen aan het project werken, in een kantoor waar andere Facebook-werknemers niet naar binnen kunnen. Het project van Facebook zou al in een vergevorderd stadium zitten en het sociale netwerk zou in gesprekken met cryptovalutabeurzen de hoop uitspreken om in de eerste helft van dit jaar iets uit te brengen.

Facebook zou de waarde van de cryptocoin willen linken aan verschillende traditionele munten. Dat zorgt voor een stabiele waarde en daarmee is de cryptovaluta niet interessant om mee te speculeren. Consumenten kunnen de virtuele munt kopen zonder zich zorgen te maken over grote schommelingen in de waarde.

Er gaan al langere tijd geruchten over de komst van een cryptocoin voor onderlinge betalingen in WhatsApp. Bloomberg berichtte daarover in december en stelde toen dat de introductie nog ver weg zou zijn. David Marcus, voorheen president van PayPal, heeft de leiding over het team. Hij zou diverse ex-collega's bij PayPal hebben overgehaald om over te stappen naar het team van Facebook. Facebook heeft verschillende vacatures online staan die gelinkt zijn aan het project, merkt Cryptowebsite The Block op.

Hoe Facebook de cryptocoin precies wil laten werken, is nog niet duidelijk. De virtuele munt moet het vermoedelijk voor gebruikers wereldwijd makkelijk maken om onderlinge betalingen uit te voeren. Het is de vraag in hoeverre het sociale netwerk hier zelf controle over wil uitoefenen.

The New York Times merkt op dat niet alleen Facebook aan een eigen cryptocoin werkt. Ook Telegram en Signal doen dat, net als het Japanse Kakao en het in Azië populaire Line.