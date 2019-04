WhatsApp brengt functie uit om groepsuitnodigingen te kunnen weigeren

WhatsApp brengt de functie om uitnodigingen voor groepsgesprekken te kunnen weigeren gefaseerd wereldwijd uit. De stapsgewijze uitgave begint op 3 april en duurt 'enkele weken'. Om de functie te kunnen gebruiken, moet de nieuwste versie van WhatsApp geïnstalleerd zijn.

Zodra de functie actief is, krijgen gebruikers in het Privacy-instellingenmenu een extra optie te zien. Onder het kopje Groups kunnen gebruikers kiezen tussen Nobody, My Contacts en Everyone. Die optie bepaalt wanneer gebruikers een uitnodiging krijgen om aan een nieuw groepsgesprek te worden toegevoegd.

Met de eerste optie krijgt de gebruiker altijd een uitnodiging als die aan een nieuw groepsgesprek wordt toegevoegd. De tweede optie betekent dat uitnodigingen van mensen die een contactpersoon van de gebruiker zijn, automatisch worden geaccepteerd. De laatste optie betekent dat alle uitnodigingen automatisch worden geaccepteerd en is vergelijkbaar met hoe WhatsApp zonder de nieuwe functie omgaat met groepsuitnodigingen. Een uitnodiging wordt via een privéchat verstuurd. Gebruikers hebben 72 uur om op de uitnodiging te reageren; daarna vervalt de uitnodiging en moet er een nieuwe worden gestuurd.

De WhatsApp-functie werd al eerder in de code van de app ontdekt. Onder meer Venture Beat schrijft nu op basis van een verklaring van WhatsApp dat de functie klaar is voor het brede publiek. De eerste gebruikers krijgen de functie op 3 april; de wereldwijde verspreiding volgt daarna en duurt enkele weken.

Volgens India Times wordt de functie geïntroduceerd naar aanleiding van vragen van de Indiase overheid. Volgens de krant is het de verwachting dat veel politieke partijen gebruik gaan maken van onder meer WhatsApp om hun politieke boodschappen te verspreiden in aanloop naar de komende verkiezingen. Daarvoor zouden ze misbruik maken van de groepsgesprekken om in één klap verscheidene mensen te kunnen bereiken. WhatsApp wil dat met de nieuwe functie tegengaan, schrijft de krant. Om de verspreiding van desinformatie in het land tegen te gaan, kwam het bedrijf onlangs met een factcheckdienst.