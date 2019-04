WhatsApp komt in India met factcheckdienst in aanloop naar verkiezingen

WhatsApp biedt in India een factcheckdienst aan onder de noemer de Checkpoint Tipline. Gebruikers kunnen tekst, beeld en video naar de dienst sturen en krijgen dan te horen of de informatie waar, onwaar, misleidend of betwist is. De gegevens gaan een database in.

Facebook-dochter WhatsApp werkt volgens Reuters samen met de plaatselijke start-up Proto en nog twee organisaties die ervaring met projecten rond desinformatie hebben. Niet alleen moet de Indiase bevolking geholpen zijn bij de dienst, maar het moet ook dienen als onderzoek naar desinformatie. "Hoe meer data binnenstroomt, hoe beter we de meest kwetsbare kwesties, plaatsen, talen, regionen en meer kunnen aanwijzen", zeggen de oprichters van Proto.

Aanleiding voor de dienst zijn de aankomende parlementsverkiezingen in India. Die vinden plaats van 11 april tot 23 mei. Meerdere grote partijen zouden elkaar hebben beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws en zelf ontkennen dat ze hetzelfde doen.

WhatsApp heeft al meerdere stappen gezet om mis- en desinformatie in het land te bestrijden. Zo begon de app met het tonen of een bericht is doorgestuurd, werd het massaal doorsturen van berichten aan banden gelegd en werd er een reverse image search-functie geïntroduceerd. Ook worden aan de lopende band accounts die desinformatie verspreiden verwijderd. In India zijn meerdere incidenten geweest waarbij personen slachtoffer werden van lynchpartijen, nadat valse geruchten over bijvoorbeeld kinderlokkers via WhatsApp gedeeld werden.

Checkpoint Tipline is sinds dinsdag actief. Reuters stuurde in het kader van een proef zelf een bericht met onjuistheden naar de dienst en meer dan twee uur later was er nog geen antwoord. Wel kreeg het persbureau een ontvangstbevestiging met de melding dat er 'binnenkort' antwoord zou volgen.