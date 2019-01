WhatsApp beperkt doorsturen berichten tot vijf chats om geruchten tegen te gaan

WhatsApp gaat wereldwijd het maximumaantal ontvangende chats van een doorgestuurd bericht beperken tot vijf. Dit om de verspreiding van desinformatie en geruchten te remmen. Voorheen was de limiet nog twintig ontvangende chats.

Volgens het hoofd communicatie van WhatsApp Carl Woog begint de distributie van de update op maandag. Android is eerst aan de beurt, gevolgd door iOS, vertelde hij aan Reuters. De wijziging 'helpt ervoor te zorgen dat WhatsApp een applicatie blijft voor privaat communiceren met hechte contacten'. Dat stelt WhatsApp in een blogpost, die op het moment van schrijven niet online staat, maar die wel ingezien zou zijn door de Indiase krant Business Standard.

De limiet van vijf ontvangers gold als sinds juli in India. Daar zijn veel problemen met lynchpartijen die gebaseerd zijn op massaal doorgestuurde geruchten. Daarnaast was in India de knop voor het doorsturen van foto's en video's tijdelijk minder goed vindbaar gemaakt. Eerder werd wereldwijd een aanpassing geïntroduceerd waardoor doorgestuurde berichten als zodanig bestempeld worden in chats.

Het maximum betreft 5 chats en niet 5 personen. In een groepschat kunnen maximaal 256 personen zitten, wat betekent dat een bericht in theorie naar 1280 personen tegelijk gestuurd kan worden. Onder de oude limiet van 20 chats zijn dat 5120 ontvangers.

Een jaar geleden maakte WhatsApp-moederbedrijf Facebook bekend dat de app anderhalf miljard maandelijks actieve gebruikers heeft.