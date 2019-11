Bedrijven op WhatsApp kunnen in toekomst catalogus tonen van producten

WhatsApp gaat een functie toevoegen, waarmee bedrijven in de chatapp een catalogus kunnen aanleggen van producten en diensten. Die catalogus heeft onder meer foto's, omschrijvingen en prijzen, zo zegt het bedrijf.

Gebruikers van WhatsApp die chatten met bedrijven kunnen dan makkelijker aangeven over welke product of dienst ze een vraag hebben, stelt WhatsApp. Het Facebook-dochterbedrijf meldt dat de functie dient als digitale etalage. Gebruikers kunnen de catalogus zien op de profielpagina van een bedrijf.

De functie is nu al live in enkele landen, waaronder Duitsland, Brazilië, India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Indonesië. WhatsApp zegt dat de functie in de komende tijd ook in andere landen beschikbaar komt, maar zegt niet wanneer dat zal zijn. Bedrijven kunnen in de instellingen van de WhatsApp Business-app de catalogus aanmaken en vervolgens delen met klanten in chats door in het Deel-venster voor 'catalog' te kiezen.