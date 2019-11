Klanten betalen gemiddeld 3 euro meer aan VodafoneZiggo dan jaar geleden

Klanten van VodafoneZiggo betalen gemiddeld 49 euro per maand voor vaste diensten, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Dat was een jaar geleden nog 46 euro. Dat komt door de prijsverhoging in juli. Er hebben niet veel klanten opgezegd vanwege de prijsverhoging.

In totaal hebben er door de prijsverhoging duizend klanten hun internetabonnement opgezegd, claimt VodafoneZiggo. Dat lag in lijn met de verwachtingen van de provider. Netto kwamen er achtduizend huishoudens bij met een internetabonnement. Wel zegden in totaal tienduizend mensen hun tv-abonnement op bij de kabelaar. Ongeveer 300.000 huishoudens hebben inmiddels een Mediabox Next; dat zijn er 140.000 meer dan drie maanden geleden.

Klanten betalen gemiddeld wel minder voor een mobiel abonnement, zo blijkt uit de cijfers. Waar dat een jaar geleden nog 22 euro was, is dat nu 19 euro. Volgens de provider komt dat doordat minder mensen kosten maken buiten de bundel. Wel kwamen er abonnees bij, in totaal 82.000. Er zijn nu in totaal 5 miljoen mobiele klanten bij VodafoneZiggo.

De omzet van het bedrijf kwam uit op 986 miljoen euro, een stijging van 1,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het operationeel inkomen kwam uit op 38 miljoen euro en dat is 19 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.