Ziggo verhoogt per 1 juli prijzen van veel abonnementen met 2 euro per maand

Ziggo verhoogt per 1 juli zijn abonnementsprijzen. Bij vrijwel alle abonnementen die internet combineren met tv, gaat de prijs per maand met 2 euro omhoog. De prijzen van abonnementen met alleen online tv veranderen niet.

Alle Ziggo-abonnementen die een vaste internetverbinding combineren met tv-pakketten, worden 2 euro per maand duurder. Alleen het Internet Giga & TV Max-abonnement, dat 99,50 euro per maand kost, verandert niet in prijs. De prijsverhoging komt exact een jaar na de vorige verhoging. Een jaar geleden ging de prijs van de meeste abonnementen met 2,5 euro per maand omhoog.

In het overzicht van prijswijzigingen noemt Ziggo geen nieuwe prijzen voor de zogenaamde Internet Only-abonnementen, waar geen interactieve tv bij zit. VodafoneZiggo-woordvoerder Hans den Heijer bevestigt tegenover Tweakers dat de prijzen van die abonnementen ongewijzigd blijven.

Omdat Ziggo de prijs voor bestaande klanten aanpast en daarmee het contract wijzigt, kunnen klanten hun huidige contract opzeggen, ook als het eerste jaarcontract nog niet is afgelopen. Bestaande actiekortingen blijven behouden. Ook KPN en Xs4all verhogen de prijzen van hun vaste internetabonnementen per 1 juli. Die prijswijzigingen werden vorige week al bekendgemaakt.