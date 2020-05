Ziggo verhoogt ook prijs van Internet Only-abonnementen met 2 euro per maand

De prijsverhoging van Ziggo per 1 juli geldt ook voor Internet Only-abonnementen. Dat in tegenstelling tot wat de provider eerder liet weten. Internet Only Start, Max en Complete worden 2 euro per maand duurder.

Ziggo toont de prijsverhogingen van de Internet Only-abonnementen niet op de pagina met prijswijzigingen, dus deed Tweakers daarover eerder deze week navraag bij Ziggo. Toen werd verteld dat de prijsverhoging niet geldt voor Internet Only-abonnementen, maar dat blijkt nu een misverstand, zegt de woordvoerder van Ziggo.

Net als bij de andere abonnementen gaat de prijs van Internet Only-varianten per 1 juli met 2 euro per maand omhoog. Dat geldt alleen niet voor het Giga-abonnement met een downloadsnelheid van 1GBit/s; de prijs daarvan blijft gelijk. Ook veranderen de prijzen van zakelijke abonnementen. Daarbij is de prijsverhoging 2 euro per maand exclusief btw.

Update: Ziggo past ook de prijzen van