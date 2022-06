Ziggo-klanten betalen per maand gemiddeld twee euro meer dan jaar geleden

Klanten van VodafoneZiggo met een vaste aansluiting betaalden in het vierde kwartaal van vorig jaar gemiddeld 51 euro per maand. Dat is 2 euro meer dan een jaar eerder. Ziggo verhoogde de prijzen van zijn abonnementen in juli.

Dat klanten gemiddeld meer betalen blijkt uit de kwartaalcijfers van VodafoneZiggo, waarin de arpu , ofwel de gemiddelde omzet per gebruiker wordt genoemd. In het vierde kwartaal had VodafoneZiggo zo'n 3,84 miljoen afnemers van een vaste internetverbinding en die betaalden gemiddeld 51 euro per maand. Eind vorig jaar waren dat nog ongeveer 3,88 miljoen abonnees en toen was de arpu 49 euro per maand.

De gestegen gemiddelde omzet komt door de prijsverhoging die Ziggo in juli vorig jaar doorvoerde. De meeste abonnementen werden toen twee euro per maand duurder. Eind 2018 was de arpu nog 46 euro, inmiddels is dat dus vijf euro hoger.

Het aantal abonnees van vaste diensten bij VodafoneZiggo nam dus iets af, maar de provider kreeg er meer mobiele abonnees bij. Er waren 4,76 miljoen abonnementen in het vierde kwartaal, een jaar eerder waren dat er 4,48 miljoen. Het aantal prepaidsims nam wel flink af, van 581.200 naar 432.700. Vodafone-abonnees betaalden gemiddeld 18 euro per maand voor hun mobiele abonnement. Een jaar eerder was dat 19 euro. Prepaidklanten betalen gemiddeld drie euro per maand en dat is ongewijzigd.

Er zijn nu 1,5 miljoen huishoudens met zowel een Ziggo- als Vodafone-abonnement. Dat waren er 1,3 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. VodafoneZiggo behaalde een kwartaalomzet van ruim een miljard euro, een procent meer dan een jaar eerder. De ebitda, ofwel brutowinst, bedroeg 460 miljoen euro. Ook dat is een procent hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar.