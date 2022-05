VodafoneZiggo verliest 9000 internetabo's en heeft concurrentie van glasvezel

VodafoneZiggo heeft 17.000 internetconsumentenklanten zien vertrekken. Daarbij lijkt de provider te wijzen op concurrentie van glasvezelinternet bij andere providers, waardoor meer consumenten zijn overgestapt. In totaal, inclusief zakelijke klanten, was er sprake van een verlies van 9000.

In een toelichting op de kwartaalcijfers verklaart VodafoneZiggo het verlies van 17.000 abonnees vooral door 'toegenomen concurrentie in de markt'. Door dit weggevallen aantal daalde het totale aantal internetklanten, inclusief zakelijke klanten, naar 3.354.000. Op de zakelijke markt kwamen er wel vaste internetklanten bij, te weten 14.500 in het afgelopen kwartaal.

Het bedrijf benadrukt dat het nog altijd 19 tot 21 procent van de omzet blijft investeren 'in de kwaliteit van het netwerk en dienstverlening voor de klant'. Daarbij noemt VodafoneZiggo specifiek GigaNet, het aanbod van de provider waarbij via de kabel downloadsnelheden tot 1Gbit/s mogelijk zijn, waarbij de uploadsnelheid op 50Mbit/s blijft steken. De aanbieder zegt dat de uploadsnelheden op termijn ook omhoog gaan, maar met hoeveel en wanneer dat het geval zal zijn, wordt niet gezegd. Onlangs verhoogde Ziggo nog de internetsnelheden van bijna alle abonnementen.

De provider verwacht dat alle klanten in 2022 gebruik van het 1GBit/s-abonnement kunnen maken. Inmiddels heeft het bedrijf bekendgemaakt dat nu bijna 60.000 huishoudens in Zwolle gebruik van GigaNet kunnen maken. Daarmee zit het aantal Nederlandse huishoudens dat via de kabel gigabitsnelheden kan afnemen volgens VodafoneZiggo nu op 3,2 miljoen.

In totaal kwam de omzet van VodafoneZiggo uit op iets meer dan een miljard euro, een stijging van twee procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Onderaan de streep was er sprake van een verlies van 13 miljoen euro, waar dat een jaar eerder nog een winst van 90,4 miljoen euro was. Dit is vooral veroorzaakt door meer uitgaven aan belastingen en grotere verliezen als gevolg van valutatransacties.