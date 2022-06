Ziggo levert back-upinternet via simkaart bij nieuwe zakelijke abonnementen

Ziggo introduceert nieuwe zakelijke abonnementen met Wifi Back-up Zakelijk. Dat wil zeggen dat klanten een Vodafone-prepaidsimkaart krijgen met datategoed. Klanten moeten zelf een router regelen met ondersteuning voor een simkaart.

De dienst Wifi Back-up Zakelijk is onderdeel van de drie nieuwe zakelijke abonnementen die Ziggo maandag introduceert. Klanten moeten de simkaart met datategoed zelf aanvragen na het afsluiten van een abonnement, deze wordt niet standaard meegeleverd. Klanten die er behoefte aan hebben, ontvangen de simkaart zonder extra kosten.

Volgens de voorwaarden van Wifi Back-up Zakelijk is de simkaart geschikt om te gebruiken in een laptop of tablet, maar is het 'niet de bedoeling' om deze in een telefoon te stoppen. Een mobiele wifirouter kan tegen meerprijs aangeschaft worden.

De simkaart werkt alleen in Nederland en is volgens Ziggo uitsluitend bedoeld voor als er een onderbreking of storing is op de vaste lijn. In de voorwaarden staat dat de databundel 'voldoende data' bevat om dat op te vangen, maar een specifieke hoeveelheid noemt de provider niet. Tweakers heeft hierover navraag gedaan bij Ziggo.

Ziggo levert bij de nieuwe zakelijke pakketten ook ondersteuning via een zakelijke lijn en toegang tot een trainingsplatform voor cursussen. Bij de duurste twee abonnementen krijgen klanten standaard zogenaamde smart Wifiboosters geleverd.

Update: Op vragen over de grootte van de databundel antwoordt Ziggo: "Wij staan in nauw contact met onze klanten en bekijken bij storingen per individueel geval of het datategoed voldoende is."