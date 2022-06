Ziggo begint verkoop SmartWifi Pods voor vergroten wifibereik

Ziggo is begonnen met de verkoop en verhuur van SmartWifi Pods, een vervanger voor de wifi-extenders die het sinds enige jaren verkoopt. De Pods, een variant van een product van het bedrijf Plume, past het wifisignaal aan aan gebruikspatronen.

In totaal kunnen 2,2 miljoen klanten van VodafoneZiggo de apparaten gaan gebruiken, meldt de provider. De apparaten zijn alleen compatibel met de witte ConnectBox-modem, die een update heeft gekregen om de apparaten te laten werken.

De Pods zitten in wandcontactdozen en zouden moeten worden geplaatst halverwege tussen de router en blackspots. Vervolgens gaan de Pods netwerkactiviteit meten en met die data via een algoritme het wifisignaal aanpassen. Dat duurt ongeveer 24 uur. De Pods hebben een ethernetaansluiting om rechtstreeks apparaten te kunnen aansluiten.

Om het gebruik van de Pod te optimaliseren, maakt Ziggo gebruik van de eigen dienst SmartWifi, die onder meer gegevens verzamelt over de aangesloten apparaten, duur en snelheid van internetsessies en meer. Die gegevens verzamelde Ziggo al met SmartWifi voordat de Pods geïntroduceerd werden, staat te lezen in het privacybeleid. Tweakers heeft aan de provider vragen gesteld over het gebruik van persoonlijke data door de Pods.

Er zijn opties om de Pods te huren of te kopen. Huren kost 1,25 euro per pod per maand, terwijl kopen eenmalig 59 euro kost voor één Pod, terwijl een pak van twee 99 euro kost en het per drie gaat om een prijs van 158 euro.

De Pods zijn hoogstwaarschijnlijk van het bedrijf Plume, waarmee Ziggo's moederbedrijf Liberty Global eerder een samenwerking sloot. Onder meer Virgin Media in het Verenigd Koninkrijk biedt de Pods onder een andere naam al enkele maanden aan. Plume noemt de techniek 'adaptive wifi'.

Update, 18:35: Ziggo laat weten dat de Pods inderdaad data naar de cloud sturen. "Ja, wij maken gebruik van onze beveiligde clouddienst voor het opslaan van data die wordt geanonimiseerd en vervolgens als bron dient voor software die de Smartwifi modem en de pods continu optimaliseert. Zoals beschreven in ons privacystatement gebruiken wij bepaalde gegevens om het Wifi-netwerk van onze klant zo goed mogelijk te laten functioneren en mogelijke problemen aan het Wifi-netwerk zo snel mogelijk voor de klant op te kunnen lossen. Dit zijn gebruiksgegevens, zoals technische gegevens (gebruiksinstellingen, datavolumes, signaalsterktes etc.) en de hoeveelheid en soort apparaten die met het Wifi-netwerk zijn verbonden. Deze gegevens gebruiken wij om de kwaliteit van het Wifi-netwerk te beheren en te waarborgen, zodat wij de klant de meest optimale internetervaring kunnen bieden. En om mogelijke Wifi-problemen te voorkomen en, indien nodig, voor hen op te lossen. Wij maken hiervoor alleen gebruik van noodzakelijke gegevens en verwijderen deze gegevens zo snel mogelijk. Wij gebruiken hiervoor niet de inhoud van het internetverkeer; deze blijft geheim."