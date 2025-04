Telenet introduceert wifipods voor vergroten wifibereik voor drie euro per maand

De Belgische provider Telenet introduceert wifipods. Deze wifipunten zijn bedoeld voor het vergroten van het wifibereik en komen beschikbaar voor 3 euro per maand per stuk. Tot op heden bood Telenet klanten één gratis wifiversterker aan, maar het bedrijf stopt daarmee.

Telenet introduceert de wifipods onder de naam 'Telenet 360° Wifi'. Deze pods kunnen in een stopcontact gestoken worden. Ze functioneren als een meshnetwerk en ondersteunen Wi-Fi 6. De pods staan in verbinding met een nieuw Telenet 360° Modem. Dat gaat draadloos of via een UTP-kabel.

De wifipods worden gemaakt door Plume en lijken uiterlijk op de wifipods die Ziggo aanbiedt in Nederland. De modem krijgt verder ondersteuning voor Wi-Fi 6 en snelheden tot 1Gbit/s met Docsis 3.1.

Eerder bood Telenet gratis één wifiversterker aan zijn klanten. Aanvullende boosters kostten 2 euro per maand. Vanaf 27 maart stopt de provider echter met dit aanbod, meldt onder meer HLN. Telenet zegt wel kapotte boosters te vervangen zolang de voorraad strekt.