Klanten nemen bij Telenet minder diensten af door daling tv en telefonie

Klanten namen bij de Belgische provider Telenet gemiddeld iets minder diensten af in 2022 dan in 2021. Dat blijkt uit de jaar- en kwartaalcijfers van de provider. Waar het aantal in 2021 op gemiddeld 2,26 diensten kwam, daalde dat naar 2,21 diensten per klant vorig jaar.

Dat komt vooral door de daling in kabeltelevisie en vaste telefonie, zegt Telenet. De interesse voor die diensten 'blijft krimpen als gevolg van de huidige macro-economische omgeving en veranderende consumentenvoorkeuren'. Klanten gaven wel meer uit bij Telenet. De gemiddelde abonnementsprijs per klant steeg van 59,10 euro in 2021 naar 59,40 euro in 2022.

Het aantal klanten dat vaste en mobiele diensten combineert, stijgt wel. Dat zijn er nu 823.500, 10 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee combineert een minderheid van de klanten vaste en mobiele diensten, want er zijn 1,7 miljoen klanten voor vast internet en 2,94 miljoen mobiele klanten. Die aantallen wijzigden nauwelijks het afgelopen jaar.

De omzet steeg met 3 procent naar 2,66 miljard euro. De nettowinst steeg fors en kwam uit op 997 miljoen euro. Dat komt vooral door de verkoop van TowerCo. Dat de omzet steeg, was vooral te danken aan de prijsverhoging voor klanten van afgelopen zomer, zegt het bedrijf.