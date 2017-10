Klanten Telenet betalen steeds meer voor abonnement

Klanten betalen Telenet voor een abonnement gemiddeld 2,70 euro per maand meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de kabelaar. Het aantal klanten dat een abonnement neemt bij Telenet steeg licht.

Klanten betaalden vorig jaar rond deze tijd gemiddeld 53,50 euro per maand en inmiddels is dat opgelopen naar 56,20 euro, blijkt uit de kwartaalcijfers. Het is onbekend of dat komt doordat meer klanten een duurder pakket hebben afgenomen of door prijsverhogingen. In februari voerde Telenet een lichte prijsverhoging door.

Het aantal klanten voor tv is de afgelopen jaar gestegen, met ongeveer 18.000. Aanvankelijk daalde het aantal klanten voor de tv-diensten van de kabelaar, maar het aantal steeg in de zomer fors. Er zijn nu iets meer dan twee miljoen huishoudens met tv van Telenet.

In totaal heeft Telenet 2,2 miljoen klanten; dat is iets meer dan een jaar geleden. Er zijn in totaal 2,9 miljoen mobiele klanten, tegenover drie miljoen een jaar geleden. Die daling komt vooral door een terugloop van het aantal klanten met prepaid. Dat aantal daalde van 942.000 naar 623.000. Er kwamen daarentegen 180.000 abonnees bij. De omzet van Telenet kwam 4 procent hoger uit op 646 miljoen euro, terwijl de brutowinst of ebitda bijna halveerde en uitkwam op 29,5 miljoen euro.