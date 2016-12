Door Arnoud Wokke, donderdag 22 december 2016 12:02, 58 reacties • Feedback

Submitter: azz_kikr

Kabelaar Telenet wil de activiteiten en 90.000 klanten van SFR in WalloniŽ en Luxemburg overnemen. Met de overname van vierhonderd miljoen euro wil het Vlaamse bedrijf een positie opbouwen in het Franstalige deel van BelgiŽ.

SFR deed vroeger zaken onder de naam Numéricable, zegt Telenet. De overname is nog niet rond, want mededingingsautoriteiten moeten hun goedkeuring nog verlenen aan het plan. De kabelaar verwacht dat de goedkeuring binnen enkele maanden zal volgen.

Na de overname wil de kabelaar, eigendom van Ziggo-moederbedrijf Liberty Global, twaalf miljoen euro investeren om het kabelnetwerk van het voormalige Numéricable te moderniseren. Door de fusie dekt Telenet tweederde van de Brusselse gemeenten en is het in een klap de grootste aanbieder van kabeldiensten in de Belgische hoofdstad.

SFR BeLux heeft in totaal 90.000 klanten in België en 15.000 in Luxemburg. Het is de tweede overname die Telenet doet binnen enkele jaren. Anderhalf jaar geleden kondigde de kabelaar aan Base en het bijbehorende mobiele netwerk over te nemen.