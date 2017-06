Door Arnoud Wokke, dinsdag 20 juni 2017 08:53, 3 reacties • Feedback

De Belgische internetaanbieder Telenet heeft de overname van branchegenoot SFR BeLux afgerond. Beide bedrijven zeiden eind vorig jaar overeenstemming te hebben bereikt en vorige week gaf de mededingingsautoriteit toestemming voor de overname.

Telenet betaalt 400 miljoen euro voor beide bedrijven die deel uitmaken van SFR BeLux. SFR deed vroeger zaken onder de naam Numéricable. SFR BeLux heeft in totaal 90.000 klanten in België en 15.000 in Luxemburg. Het is de tweede overname die Telenet doet binnen enkele jaren. Anderhalf jaar geleden kondigde de kabelaar aan Base en het bijbehorende mobiele netwerk over te nemen.

De Belgische Mededingingsautoriteit gaf vorige week toestemming voor de overname. De kabelaar, eigendom van Ziggo-moederbedrijf Liberty Global, zal 12 miljoen euro investeren om het kabelnetwerk van het voormalige Numéricable te moderniseren. Door de fusie dekt Telenet twee derde van de Brusselse gemeenten en is het in één klap de grootste aanbieder van kabeldiensten in de Belgische hoofdstad. Dankzij SFR wil Telenet een positie opbouwen in het Franstalige deel van België.