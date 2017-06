Door Sander van Voorst, dinsdag 20 juni 2017 09:15, 10 reacties • Feedback

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat voor 2019 de eerste Europese regels voor het gebruik van drones beschikbaar moeten zijn. Daarvoor is een 'blauwdruk' opgesteld, waarin de fases van de regelgeving zijn beschreven.

De Commissie heeft onlangs bekendgemaakt dat deze blueprint inmiddels beschikbaar is. Daarin wordt een zogenaamde U-Space beschreven, die een hoogte van 150m heeft. Daarbinnen moeten drones veilig en milieuvriendelijk gebruikt kunnen worden, aldus de Commissie. De eerste fase van de regelgeving bestaat uit de registratie en elektronische identificatie van drones en hun bestuurders. Eerder bleek dat de regels voor registratie gelden voor drones boven de 250 gram. In de eerste fase moet bovendien geofencing geregeld zijn, waarmee softwarematig wordt bepaald in welke gebieden drones mogen vliegen.

Uit het gepubliceerde document blijkt dat de invoering van de U-Space-regels uit vier fasen bestaat, waarvan de eerste voor 2019 gereed moet zijn. In de tweede fase worden stappen gezet naar een vluchtverkeersleidingssysteem voor drones, zoals dat ook in de burgerluchtvaart bestaat. In die fase staan bijvoorbeeld diensten als vluchtplanning, -goedkeuring en tracking centraal. De derde fase richt zich vervolgens op complexere droneoperaties in dichtbevolkte gebieden, bijvoorbeeld door daa -technieken.

De vierde fase moet de volledige capaciteit van de U-Space gebruiken en gaat uit van een hoge mate van automatisering, aldus het document. De 'blauwdruk' is niet bindend en moet dienen als basis voor de wetgeving van de Europese Commissie. Die presenteerde haar beleid op het gebied van drones eind vorig jaar.