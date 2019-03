Europese Commissie gaat akkoord met technische eisen voor drones

De Europese Commissie heeft ingestemd met technische eisen voor nieuwe drones. Deze zullen volgens de Commissie de veiligheid van dronegebruik uiteindelijk vergroten. Er volgen nog meer regels en het hele raamwerk moet in 2020 in de EU gaan gelden.

De EU-commissaris van Transport, Violeta Bulc, zegt dat de huidige goedkeuring essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de Europese dronesector. De Commissie is akkoord gegaan met een eerste bouwsteen om te komen tot een uitgebreide set regels, die er volgens Bulc voor gaan zorgen dat dronegebruik in Europa veiliger wordt.

Volgens Bulc treffen de aangenomen regels een balans tussen verplichtingen voor de dronefabrikanten en dronevliegers, het respecteren van de privacy, het milieu, het beperken van geluidsoverlast en de veiligheid. Nieuwe drones moeten onder meer individueel te identificeren zijn, zodat de autoriteiten een bepaalde drone kunnen volgen als dat noodzakelijk is.

Eerder kwam het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart met niet-bindende richtlijnen voor het veilig opereren met kleine drones die maximaal 25 kilogram wegen. Het Europarlement heeft deze in juni vorig jaar goedgekeurd. De Commissie heeft nu officieel besluit genomen over de technische eisen, maar gaat zich in de komende tijd nog buigen over regels voor het gebruik van de drones, zoals de certificeringseisen en de minimale eisen aan training voor dronepiloten voor elke dronetype. Alle nieuwe regels moeten in 2020 ingaan voor nieuw verkochte drones.

De huidige technische eisen waar de Commissie zijn goedkeuring aan heeft gegeven, omvatten bijvoorbeeld een verplicht identificatienummer, zodat op afstand bepaald kan worden waar een specifieke drone zich bevindt en wie de eigenaar is. Ook gaat het over beperkingen van de vlieghoogte, regels over de situatie dat de verbinding met drone wegvalt en regels over geofencing.

Drones worden uiteindelijk ingedeeld in vijf verschillende, maximale gewichtsklassen: 250 gram, 900 gram, 4 kilogram, en twee 25-kilogramklassen. Bij de meeste klassen mogen de drones niet hoger dan 120 meter vliegen en is geofencing verplicht. Dat laatste geldt niet voor drones tot 250 gram. Drones uit de twee lichtste gewichtsklassen mogen niet verder dan 50 meter van de piloot komen; een dergelijke beperking geldt niet voor zwaardere drones.