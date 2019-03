Huawei wil binnen paar jaar midrange-smartphones met vouwbaar scherm uitbrengen

Huawei wil binnen een paar jaar midrange-smartphones met vouwbare schermen uitbrengen. Dat zegt Walter Li, directeur van de telefoondivsie van Huawei in Europa, in een interview met Tweakers. De eerste vouwbare smartphone, de Mate X, gaat 2300 euro kosten.

Die prijs moet binnen een paar jaar omlaag van 2300 euro naar die van een midrange-smartphone, zo zegt Li. "Nu is het nog duur om te maken, dus het is de duurste telefoon die we uitbrengen. Dat gaat eerst omlaag naar een normale prijs van een high-end smartphone en daarna naar het bedrag van een midrange-smartphone."

Li laat niets los over eventuele andere vormen dan de net aangekondigde Mate X. Voorlopig lijkt de fabrikant vast te houden aan het idee van een smartphone met een tabletscherm en een display aan de buitenkant. De Samsung Galaxy Fold heeft bijvoorbeeld het scherm aan de binnenkant zitten, terwijl Lenovo zou werken aan een vouwbare 'Razr'-smartphone die op te vouwen is tot een kleinere telefoon.

Huawei ziet het meest in het idee om een smartphone uit te vouwen tot een tablet, vanwege de mogelijkheid om een groter scherm in de broekzak te steken. "Er zijn veel situaties waarin je geen tablet kan of wil meenemen, maar een smartphone wel. Dan heb je een tablet in je broekzak zitten, we denken dat veel mensen daar het nut van gaan inzien."

De fabrikant legt ook veel nadruk op de 5g-capaciteiten van de Mate X. Het is de eerste aangekondigde Huawei-telefoon met 5g aan boord. Hoewel 5g voorlopig nog niet beschikbaar zal zijn in de Benelux, komt de Mate X toch hier uit. "We denken dat dit de meeste aandacht zal trekken in China, maar in West-Europa zitten vaak ook veel early adopters die graag nieuwe technologie proberen." Huawei ziet het duidelijk niet als prototype, maar als commercieel product. "We gaan hier een half miljoen van produceren en misschien meer als de vraag er is." De Mate X moet binnen een half jaar uitkomen.

