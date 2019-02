Vouwbare smartphones zijn hier

Hier is hij dan: de eerste ronde van vouwbare smartphones. Nu er een paar zijn aangekondigd en andere fabrikanten prototypes hebben laten zien, ontstaat een beeld van wat deze telefoons kunnen, wat ze doen en waar fabrikanten zich op richten. Het is de eerste generatie van een technologie waarvan we misschien al gauw nooit meer iets zullen horen of die nergens heen gaat.

Het vouwbare scherm is een verdere ontwikkeling van het gebogen scherm, dat sinds 2014 in sommige smartphones te vinden is. Gebogen schermen zitten in veel smartphones, waaronder recente iPhones, Galaxy S-modellen van de afgelopen generaties en andere modellen van bijvoorbeeld Huawei en Xiaomi. Het is een techniek die op grote schaal is doorgebroken.

De eerste vouwbare smartphone is niet eens van dit jaar. Vorig jaar kwam Royole al met de FlexPai, een smartphone met het scherm aan de buitenkant. Die is inmiddels op beperkte schaal in de verkoop gegaan, maar die schaal is zo beperkt dat de fabrikant niet eens in staat was om reviewexemplaren aan de pers te verstrekken.

Ook Samsung was voorzichtig met het laten testen van zijn apparaat. Waar het vol trots vorige week de Galaxy Fold presenteerde, mocht niemand hem aanraken en proberen. Gelukkig hebben we nu meer opvouwbare modellen kunnen zien of aanraken en dus ontstaat voor het eerst een beeld van dit nieuwe segment in de smartphonemarkt.