Samsung beargumenteert keuze voor vouwbare smartphone met scherm aan binnenkant

Een topman van Samsung, Eui-suk Chung , vergelijkt het mechanisme van de Galaxy Fold met een boek in een interview met Australian Financial Review. "Je opent het als een boek en je sluit het als een boek en dat werkt veel natuurlijker dan met een scherm aan de buitenkant."

Daarnaast zou het voordelen bieden op het gebied van accuduur. Omdat gebruikers het grote scherm niet gebruiken voor lichte taken zou de accu langer meegaan dan met een scherm aan de buitenkant. "Een scherm aan de buitenkant is bovendien vatbaar voor allerlei soorten fouten van gebruikers. Je kan iets per ongeluk aanraken of per ongeluk iemand bellen", aldus Chung. Desondanks zijn er diverse nadelen aan het ontwerp van de Galaxy Fold. Chung merkt op dat het niet mogelijk is om het scherm helemaal op te vouwen. "De technologie om dat te doen bestaat nog niet."

Waar Samsung met de Galaxy Fold een apparaat presenteerde met scherm aan de binnenkant, heeft Huawei met de Mate X een toestel met scherm aan de buitenkant. Dat zorgt voor een dunner ontwerp, er zijn minder camera's nodig en beide toestelonderdelen passen plat op elkaar, zo redeneert Huawei.

Beide telefoons komen dit jaar uit. De Fold is de goedkoopste van de twee en kost bijna tweeduizend dollar, terwijl de Mate X 2300 euro moet opbrengen. De Fold komt eind april uit, de Mate X moet in de zomer volgen. Tweakers publiceerde vorige week een achtergrondverhaal over de zoektocht naar het ideale ontwerp voor vouwbare smartphones.

