Gerucht: Disney gaat eigen videostreamingdienst testen in Nederland

Disney zou zijn aankomende streamingdienst Disney+ willen gaan testen door hem uit te brengen in Nederland. Daardoor zouden de ergste bugs eruit moeten zijn voordat klanten in thuisland Verenigde Staten de dienst kunnen gebruiken.

De test zou later dit jaar in Nederland moeten plaatsvinden, meldt The Information. De site vermeldt niet of het gaat om een besloten bètatest of een open bètatest. The Information baseert zich op anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de plannen. Het artikel spreekt consequent van een 'test' in Nederland en niet van het uitbrengen van de dienst. Dat gebeurt in Nederland vermoedelijk eind dit jaar, tegelijk met andere landen.

Disney+ wordt een streamingdienst waarop het bedrijf al zijn videocontent gaat aanbieden. Daaronder zijn uiteraard eigen films en series rond tekenfilmfiguren als Mickey Mouse en Donald Duck, maar ook films als Frozen en The Lion King. Daarnaast behoren franchises als Tron en Star Wars tot het assortiment van het bedrijf.

Het Amerikaanse bedrijf gaat in april tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers meer laten zien van de streamingdienst. Disney zou nog twijfelen over een mogelijkheid om in zee te gaan met aanbieders als Amazon en Apple, om zo klanten het abonnement te laten afsluiten via een van die bedrijven.