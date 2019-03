Streamingdienst Disney gaat alle films van het bedrijf bevatten

De Disney+-streamingdienst van Disney gaat 'vrij snel' na de introductie alle films van Disney bevatten. Dat heeft de topman van het bedrijf aangekondigd. Ook maakte het bedrijf bekend dat het eerste Star Wars: Galaxy Edge-themapark op 31 mei opent.

De ceo van Disney, Bob Iger, maakte tijdens een bijeenkomst voor aandeelhouders bekend dat Disney+ later dit jaar uitkomt en films en televisieproducties gaat bevatten: "En op een punt vrij snel na de introductie gaat de dienst de gehele bibliotheek van Disney-films bevatten." Tot nu toe beschermde Disney zijn 'kluis' met films door de producties slechts om de zoveel jaar beschikbaar te maken, maar met Disney+ komt hier verandering in, aldus Iger.

Daarnaast gaat het platform meerdere originele films en tv-shows bevatten en verschijnen nieuwe films binnen een jaar na hun première online, beloofde hij, waarbij hij Captain Marvel als voorbeeld gaf. Volgens geruchten komt Disney+ eind dit jaar in de VS online en volgens meerdere bronnen zou er een test in Nederland aan vooraf gaan, om te garanderen dat de release in de VS vlekkeloos verloopt.

Disney maakte verder de openingsdata van twee Star Wars: Galaxy’s Edge-onderdelen van Disney-parken bekend. Op 31 mei opent het Star Wars-thema in Disneyland Resort in Californië en 29 augustus in Disney’s Hollywood Studios in Florida. Disney heeft besloten de themaparken in delen te openen, te beginnen met de Millennium Falcon: Smugglers Run-attractie, waarmee bezoekers een virtueel ritje in het beroemde ruimteschip kunnen maken. Later dit jaar komt daar de Star Wars: Rise of the Resistance-attractie bij, die bezoekers in een veldslag tussen de First Order en het verzet plaatst.