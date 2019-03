Microsoft: Windows 10 draait op 800 miljoen apparaten

Windows 10 draait inmiddels op 800 miljoen apparaten, zo heeft Microsoft bekendgemaakt. Dat betekent dat er sinds vorig jaar september 100 miljoen nieuwe Windows 10-installaties zijn bijgekomen.

De mijlpaal wordt via Twitter gemeld door Yusuf Mehdi, vice-president van de Modern Life & Devices Group van Microsoft. Hij verwijst daarbij naar de Microsoft by the Numbers-pagina met Microsoft-statistieken, waar de 800 miljoen Windows 10-installaties staan vermeld.

In september 2018 stond de teller bij Microsoft op 700 miljoen Windows 10-apparaten en in november was dat aantal 600 miljoen. Volgens Thurrot rekende Terry Myerson, toen bij Microsoft verantwoordelijk voor Windows en devices, destijds nog virtuele machines met het OS mee, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijke lager lag.

Diezelfde Myerson zette in 2015 het doel van 1 miljard installaties, wat tegen 2018 behaald moest worden. Toen in 2016 bleek dat dit streven niet gehaald zou worden, schrapte Microsoft de doelstelling.