Microsoft meldt dat er 1 miljard actieve Windows 10-installaties zijn

Microsoft meldt de mijlpaal van 1 miljard maandelijks actieve Windows 10-apparaten behaald te hebben. Dat aantal is vijf jaar na de release van het besturingssysteem gerealiseerd. Verder zijn er inmiddels 17,8 miljoen testgebruikers voor het WIndows Insider Program.

Met de bekendmaking van het aantal van 1 miljard actieve Windows 10-apparaten lijkt het gebruik van het besturingssysteem versneld te groeien. Op basis van Microsofts cijfers zouden er in een jaar tijd 200 miljoen actieve Windows 10-installaties zijn bijgekomen. Vorig jaar meldde het bedrijf dat er 800 miljoen apparaten waren; het jaar daarvoor stond de teller op 700 miljoen Windows 10-installaties. In juli 2015 stelde de ontwikkelaar Windows 10 beschikbaar.

In 2015 onthulde Microsoft dat het zijn doel was om tegen 2018 1 miljard installaties te hebben. Daarbij ging het niet alleen om installaties op desktop-pc's en laptops, maar ook op internet-of-thingsapparaten en tablets. Toen in 2016 bleek dat dit streven niet gehaald zou worden, schrapte Microsoft die doelstelling. Niet bekend is wat de verdeling tussen de verschillende apparaattypen is.

Waarschijnlijk heeft de groei van het aantal installaties te maken met het stoppen met de Windows 7-ondersteuning in januari van dit jaar. Vooral bedrijven en andere organisaties hebben in aanloop naar dat moment de overstap naar Windows 10 gemaakt.

Microsoft meldt verder dat er inmiddels 17,8 miljoen Windows Insiders zijn. Dit zijn gebruikers die hebben aangegeven vroege versies van het besturingssysteem te willen draaien om de software vast te kunnen testen. Drie jaar geleden stond die teller op 10 miljoen.