Microsoft past klassieke desktopomgeving Windows 10 aan voor touchscreengebruik

Microsoft heeft een nieuwe Insider Preview-versie van Windows 10 vrijgegeven en in deze build heeft de ontwikkelaar de klassieke desktopomgeving geoptimaliseerd voor met name 2-in-1-convertible apparaten.

Microsoft legt uit dat de aanpassingen los staan van de tabletmodus van Windows 10 die gebruikers al krijgen als ze hun 2-in-1-apparaat als tablet gebruiken en die dan bijvoorbeeld het Live Tile-menu schermvullend weergeeft. De wijzigingen betreffen de desktopmodus maar icoontjes op de taakbalk zijn bijvoorbeeld verder uit elkaar geplaatste om deze makkelijker met een touchscreen aan te kunnen raken.

Daarnaast is de zoekbalk standaard ingeklapt en op te roepen met het zoekicoontje en verschijnt het virtuele toetsenbord automatisch als een gebruiker tekst in een veld wil invoeren. Ook onderdelen van de verkenner zijn beter met een touchscreen te gebruiken, belooft Microsoft. De wijzigingen zijn onderdeel van Windows 10 Insider Preview 19592.1001 die Windows Insiders in de Fast Ring ontvangen. Micrososft heeft ook Windows 10 Insider Preview 20H1 19041.172 vrijgegeven, maar die bevat alleen bugfixes.