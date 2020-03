Microsoft toont nieuw Windows 10-ontwerp met ander startmenu en Verkenner

Chief product officer Panos Panay heeft ter viering van de miljardste Windows 10-installatie een Instagram-filmpje online geplaatst, waarin hij een vernieuwd ontwerp van Windows 10 toont. Onder meer File Explorer en het startmenu, inclusief Live Tiles, worden vernieuwd.

In het Instagram-filmpje laat Panay onder meer de nieuwe icoontjes zien, die voor een deel al worden verspreid onder Windows 10-gebruikers. Een opvallende wijziging is het startmenu. De lijst met geïnstalleerde programma's krijgt een ander ontwerp en het gedeelte waar nu de Live Tiles staan wordt verbreed.

Volgens eerdere geruchten wil Microsoft stoppen met de Live Tiles, maar daar lijkt in dit geüpdatete ontwerp nog geen sprake van te zijn. Zo staan er nog steeds 'tegels' van bijvoorbeeld een kalender-, nieuws- en weer-app, die informatie tonen. Wel is de vormgeving van de Live Tiles licht gewijzigd, zo hebben tegels van bijvoorbeeld het Office-pakket geen eigen kleur meer.

De Verkenner krijgt met dit ontwerp, afgaande op het filmpje, de grootste wijziging. Zo lijkt de bovenste 'Ribbon'-balk te zijn verdwenen. In plaats daarvan is er een select aantal kleinere icoontjes. Een deel van die knoppen is verplaatst naar de linkerzijde van het Verkenner-scherm. Opvallend aan het nieuwe uiterlijk is dat onderdelen groter worden weergegeven, waardoor er minder informatie op het scherm lijkt te passen. Vooral aan de linkerzijde van het scherm is dit zichtbaar. Wel is Google Drive in dit overzicht te zien, mogelijk kan deze dienst straks in de Verkenner worden geïntegreerd, net als OneDrive dat nu is.

In het nieuwe ontwerp lijkt daarnaast meer ruimte te zijn voor personalisatie. Gebruikers moeten straks meer invloed kunnen uitoefenen op de grootte en kleur van de muisaanwijzer. Het contextueel menu dat met de rechtermuisknop wordt geopend, is ook aangepast. Zo is er een 'Ga terug'-knop toegevoegd.

Of en wanneer deze wijzigingen voor Windows 10-gebruikers komen, is niet bekend. Windows Insiders hebben het gewijzigde uiterlijk nog niet gekregen, met uitzondering van de nieuwe icoontjes. Daarmee lijkt een update in de eerste helft van dit jaar onwaarschijnlijk. Microsoft heeft geen verdere informatie gegeven over het nieuwe ontwerp.