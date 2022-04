Microsoft vervangt Insider-builds in Windows 10 door Dev en Beta Channels

Microsoft verandert het model van preview-builds in Windows 10. Voorheen konden testers vroege versies van het OS proberen via Rings, maar dat model is inmiddels achterhaald, zegt Microsoft. Er worden drie nieuwe kanalen geïntroduceerd voor verschillende groepen.

Windows 10 was voor testers altijd te gebruiken in een Fast Ring en een Slow Ring. In 2016 werd daar een Release Preview Ring aan toegevoegd. Met de Rings konden gebruikers nieuwe features in het besturingssysteem testen. De verschillen tussen de Rings betroffen voornamelijk de fase waarin gebruikers de features kregen. De Fast Ring kreeg ze als eerste, maar die versie bevatte vaak ook nog de meeste bugs.

Microsoft stopt nu met het gebruik van de Rings en introduceert drie nieuwe kanalen om previews van Windows 10 te testen: een Dev Channel, een Beta Channel en nog steeds het Release Preview Channel. Het Dev Channel krijgt dezelfde updates als de Fast Ring; het Beta Channel lijkt op de Slow Ring.

De veranderingen zitten niet alleen in de naam, maar ook in wat de gebruiker krijgt. Dev Channel-builds zijn bijvoorbeeld niet specifiek gekoppeld aan een komende Windows 10-release. "Nieuwe features en OS-verbeteringen komen in toekomstige Windows 10-releases als ze klaar zijn en komen als OS-updates of als servicereleases", schrijft Microsoft in een blogpost. Het Dev Channel is bedoeld voor 'technisch goed onderlegde gebruikers'.

Het Beta Channel is bedoeld voor 'early adopters'. Gebruikers krijgen daarbij wel vroege, complete builds van Windows 10 te zien. Ze zijn ook gekoppeld aan die release, zoals 20H1, dat door Microsoft als voorbeeld wordt genoemd. In het Beta Channel valideert Microsoft de updates zelf voordat ze worden gepusht.

Tot slot is er nog de standaard Release Preview Ring, waarbij gebruikers de komende build alvast kunnen proberen. Microsoft ondersteunt die builds ook officieel.

Volgens Microsoft is het niet langer relevant om de previews op te delen in vroege en latere bèta's. Vorig jaar pushte het bedrijf bijvoorbeeld Insider Previews met functies van drie verschillende builds: 19H1, 19H2 en 20H1. "We willen Windows 10-testers helpen met opties die beter bij hun wensen passen. Dat doen we door bij het uitbrengen van de builds de focus te verleggen van frequentie naar kwaliteit."