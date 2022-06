Microsoft maakt Windows 10 May 2020 Update gereed voor release

Microsoft heeft de release to manufacturing-versie van Windows 10 May 2020 Update verstrekt aan de eerste Windows Insiders in de Release Preview-ring. Daarmee is de komende feature-update waarschijnlijk gereed voor release begin mei.

Microsoft brengt buildversie 19041.207 van Windows 10 naar een deel van de Windows Insiders in de Release Preview-ring. Microsoft verwacht dat dit de final build van Windows 10 May 2020 Update is, en testgebruikers die deze willen installeren, kunnen handmatig proberen deze binnen te halen via Windows Update.

Microsoft benadrukt dat het om een cumulatieve build gaat die alle fixes van buildversies 19041.21 tot en met 19041.173 bevat en onder de nieuwe fixes valt bijvoorbeeld het verhelpen van het probleem waarbij de remote procedure call-service er onverwacht mee ophield.

Het bedrijf waarschuwt verder dat gebruikers van Windows Mixed Reality tegen problemen aan kunnen lopen met de rtm-versie. Het advies aan hen is voorlopig te wachten met de May 2020 Update via Release Preview. Microsoft werkt aan een fix die begin mei moet verschijnen. Het lijkt waarschijnlijk dat de feature-update dan ook rond die tijd breed beschikbaar komt.

De May 2020 Update brengt onder andere wijzigingen naar de Cortana-assistent, de zoekfunctie, Windows Subsystem for Linux 2, Kladblok, Windows Sandbox en Taakbeheer. Microsoft zet zelf de wijzigingen vast op een rij op een pagina.