Microsoft past notificatie voor updates aan in Windows 10 2004

De komende Windows 10 May 2020 Update bevat een gewijzigd notificatiescherm voor updates die klaarstaan voor Windows 10. Gebruikers krijgen de notificatie onder andere in het Actiecentrum te zien met bij laptops het advies om de voeding aan te sluiten.

De vernieuwde updatenotificatie toont de knoppen Kies een tijdstip, Herstart vanavond en Herstart nu, schrijft het Italiaanse HTNovo. Bij de notificatie toont Windows 10 bij laptops en 2-in-1-apparaten een korte animatie om de gebruiker eraan te herinneren dat hij zijn apparaat op een voeding moet aansluiten.

De gewijzigde notificatie is onderdeel van Windows 10 versie 2004, dat wellicht onder de naam Windows 10 May 2020 Update in de eerste helft van dit jaar verschijnt. De update brengt onder andere wijzigingen naar de Cortana-assistent, de zoekfunctie, Windows Subsystem for Linux 2, Kladblok, Windows Sandbox en de Taakbeheer.