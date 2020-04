Microsoft lijkt pop-up mediabediening Windows 10 naar rechterhoek te verplaatsen

Microsoft lijkt te werken aan een wijziging van Global Media Controls. De relatief grote pop-up die links bovenin het scherm verschijnt bij bijvoorbeeld het pauzeren van Spotify, wordt vervangen door een klein venster in de linker onderhoek.

De gewijzigde weergave van Global Media Controls in Windows 10 is opgemerkt door Albacore. Hij toont dat Windows 10 na een aanpassing de informatie over de muziek die het OS afspeelt samen met de mediabediening en het volume in de linker onderhoek weergeeft. Volgens de Twitter-gebruiker werkt de functie in combinatie met dezelfde apps als de vorige implementatie, waaronder Spotify. De weergave is een stuk minder aanwezig dan de huidige mediabediening van Windows 10, die een vrij grote pop-up toont en daarmee vaak een aanzienlijk deel van de weergave in de rechter bovenhoek bedekt.

Windows 10 bevat volgens Albacore daarnaast een nieuwe pagina waarop te zien is wat er nieuw is na updates die nieuwe functies naar het OS brengen. Deze is dan te vinden bij de Bijwerken & beveiliging-pagina van de instellingen. De onderdelen zijn aan te klikken voor meer informatie over een nieuwe functie. Tenslotte vond Tero Alhonen een lijst Windows-namen in het OS waarmee bevestigd lijkt dat de komende update als Windows 10 May 2020 Update verschijnt. Naar de volgende update wordt in de lijst verwezen onder de naam 'Windows 10 (Manganese)'