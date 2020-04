Amazon stelt zijn mmo New World uit van mei naar augustus

Amazon Game Studios heeft besloten zijn mmo New World niet in mei uit te brengen, zoals aanvankelijk de planning was, maar de release uit te stellen tot 25 augustus. De reden is dat de ontwikkeling vertraging heeft opgelopen door aanpassingen vanwege de coronacrisis.

Het uitstel betekent ook dat de gesloten bèta pas in juli van start gaat. De alphaversie van het spel blijft te gebruiken voor de personen die hier toegang toe hebben. Volgens de ontwikkelaars zijn er de nodige uitdagingen bij het maken van een ambitieus project als New World als er thuisgewerkt moet worden. Het team gebruikt het uitstel om de kwaliteit van het spel bij release te kunnen garanderen.

New World is het grootste project van Amazon Game Studio tot nu toe. De mmo is solo en in teamverband te spelen en krijgt gevechten met maximaal honderd spelers en npc's. Per server kunnen er duizend spelers actief zijn. New World draait om het eiland Aeternum, dat in een ver verleden bevolkt werd door de Ancients. Zij maakten gebruik van de krachten van Azoth, dat onder andere eeuwig leven zou bieden. Kolonisten proberen in de zeventiende eeuw het eiland onder controle te krijgen en moeten daarbij strijden tegen rivalen en een kwade kracht met de naam Corruption.