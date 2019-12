Eerste mmo van Amazons gamestudio verschijnt in mei 2020

Amazon Game Studios heeft meer details bekendgemaakt over zijn eerste mmo, New World. Het spel verschijnt in mei 2020 exclusief voor de pc. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe trailer vrijgegeven.

New World verschijnt in mei in een Standard Edition voor 40 dollar; de Deluxe Edition met extra skins en emote-sets kost 50 dollar. Het spel verschijnt op Steam en spelers hebben geen Amazon-account nodig voor toegang tot de openwereld-mmo. In april komt er een gesloten bèta voor spelers die het spel als pre-order bestellen.

De eerste mmo van Amazon Game Studios draait om het eiland Aeternum, dat in een ver verleden bevolkt werd door de Ancients. Zij maakten gebruik van de krachten van Azoth, dat onder andere voor het eeuwige leven zou zorgen. Kolonisten proberen in de zeventiende eeuw het eiland onder controle te krijgen en moeten daarbij strijden tegen rivalen en een kwade kracht met de naam Corruption.

New World is solo en in teamverband te spelen. Het spel krijgt gevechten met maximaal honderd spelers en npc's en per server kunnen er duizend spelers actief zijn. Er komt verder een progressiesysteem, maar er zijn geen classes. Amazon werkt al drie jaar aan het spel. Een andere mmo waar Amazon aan werkt, is gebaseerd op The Lord of the Rings.