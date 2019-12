Intel kondigt compacte lidarcamera voor indoorgebruik aan

Intel heeft het eerste product in de RealSense LiDAR-reeks aangekondigd. De RealSense LiDAR L515 heeft een diameter van 61mm en is onder andere in te zetten om indoor-robots diepteinformatie over de directe omgeving te bieden.

Lidars, of light detection and ranging, gebruiken laserpulsjes om afstanden tot objecten te meten en ze worden onder andere voor autonoom rijdende voertuigen ingezet. Ze waren lange tijd relatief groot en ze verbruikten veel energie, maar steeds vaker gebruiken fabrikanten micro-elektromechanische systemen, of mems-spiegels voor de onderdelen, zoals Intel ook doet bij de RealSense LiDAR L515. Door minuscule spiegeltjes te gebruiken voor het scannen, kan de omvang en het energieverbruik van de lasers flink teruggebracht worden. Zo gebruikt Intel een 860nm-laserdiode en verbruikt de L515 minder dan 3,5W.

De L515 combineert zijn diameter van 61mm met een hoogte van 26mm en een gewicht van minder dan 100 gram. De lidar registreert meer dan 23 miljoen dieptepixels per seconde en heeft een bereik van 25 centimeter tot 9 meter. De diepteresolutie betreft 1024x768 pixels op 30 fps.

Intel combineert de informatie van de lidar met beelden van een rgb-camera en ook is een accelerometer en een gyroscoop aanwezig. Daarnaast bevat het RealSense-product een eigen processor om beelden te verwerken, zodat de processor van een hostsysteem ontlast kan worden.

Intel richt zich met de RealSense LiDAR L515 op onder andere toepassingen in de gezondheidszorg, retail, logistiek en robotica. De lidar kan zo onder andere helpen bij objectherkenning en het meten van de omvang van en afstand tot objecten. De prijs van de L515 is 349 dollar. Gebruikers kunnen de bestaande RealSense SDK 2.0 inzetten om toepassingen te ontwikkelen.