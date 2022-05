Intel brengt losstaande RealSense ID-module voor gezichtsherkenning uit

Intel heeft nieuwe RealSense-hardware uitgebracht met gezichtsherkenning erin. Het gaat om een aparte module met daarin diepte- en infraroodsensoren en een secure element, die gebruikers kunnen inzetten voor biometrische authenticatie.

De RealSense ID is volgens Intel bedoeld om gebruikers te authenticeren op bijvoorbeeld pinautomaten of met slimme sloten. Dat lijkt vooral interessant voor een enterprise-omgeving waar toegangsauthenticatie nodig is. RealSense ID valt binnen de RealSense-lijn van het bedrijf, wat bestaat uit een combinatie van software en hardware. Die hardware bevat onder andere diepte- en infraroodsensoren in camera's om een gebruiker te herkennen.

RealSense ID F455 is een losstaand apparaat met onder andere een eigen camera die gezichtsherkenning mogelijk maakt. De module heeft een formaat van 32,5x62x11mm en heeft een field-of-view van 56x78 graden. Het kan met USB-C worden aangesloten op Windows-pc's en ondersteuning voor Linux en Android volgen later. Intel zegt niets over macOS-ondersteuning. Het apparaatje kost 99 dollar.

Het apparaatje kan worden geïntegreerd in bijvoorbeeld pinautomaten of op plekken waar gezichtsherkenning interessant is. Er is een SDK beschikbaar waarmee gebruikers hun eigen applicaties kunnen schrijven, maar de module is ook kant en klaar te gebruiken. Intel zegt dat RealSense ID een spoof acceptance rate heeft van 0,1 procent en een valspositief-rate van een op een miljoen.

Er zitten twee chips op de module. Een daarvan is een standaard soc die data verwerkt op het apparaat, maar er zit ook een secure element in, een aparte chip die losstaat van de gewone soc waarop cryptografische processen worden uitgevoerd. Volgens Intel wordt de data met AES-256-encryptie versleuteld. De gezichtsherkenningsberekening wordt ook op het apparaat zelf uitgevoerd.