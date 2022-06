Intel stopt met ontwikkeling RealSense-camera's

Intel gaat stoppen met de ontwikkeling van zijn RealSense-camera's en -sensoren. De producten zijn bedoeld voor computer vision-toepassingen zoals het scannen van indoorruimtes voor robots of het herkennen van gebruikers.

Een woordvoerder van Intel zegt tegen CRN dat er hiermee een einde komt aan het portfolio van RealSense-camera's en -sensoren. Het bedrijf zegt dat het de huidige afspraken met klanten zal blijven nakomen, maar het zal de verantwoordelijke divisie sluiten en de medewerkers inzetten voor andere kernactiviteiten van het bedrijf.

Waarschijnlijk vindt het sluiten van het RealSense-onderdeel zijn oorzaak in de niet al te grote verkoopaantallen. CRN citeert een Amerikaanse distributeur die aangeeft niet verrast te zijn. Hij geeft aan dat het een nicheproduct is en dat er geen grote aantallen van werden verkocht.

Intel toonde tijdens meerdere CES-edities allerlei demonstraties van verschillende RealSense-technologieën. Zo was er in 2015 een demonstratie met drones van Ascending Technologies. De drones waren van Intels RealSense-camera's voorzien. Doordat Intels camerasysteem onder meer was uitgerust met een infraroodfunctie konden de systemen de omgeving scannen, waardoor de drones objecten en mensen konden ontwijken. Uiteindelijk bleef het vaak bij dergelijke demonstraties en kwamen er niet veel daadwerkelijke RealSense-producten uit. Consumenten stonden er ook niet voor in de rij.

Producten uit de RealSense LiDAR-reeks

Een van de meest recente RealSense-hardwareproducten die Intel uitbracht, waren de losse RealSense ID-modules met gezichtherkenning. Deze modules hebben diepte- en infraroodsensoren en een secure element zodat gebruikers ze kunnen inzetten voor biometrische authenticatie. Eerdere RealSense-toepassingen konden ook al gebruikt worden voor Windows Hello.

Eind 2019 kondigde Intel nog de RealSense LiDAR-reeks aan. Deze camera's waren onder meer bedoeld om indoorrobots van diepte-informatie over de directe omgeving te voorzien. Intel combineerde deze diepte-informatie via de laserpulsjes met beelden van een rgb-camera, aangevuld met data van een accelerometer en een gyroscoop. Deze RealSense-producten hebben een eigen processor om beelden te verwerken. Wat de toepassingen betreft moet gedacht worden aan de gezondheidszorg, logistiek en robotica.