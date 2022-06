Google 'verwacht' toekomstige smartphones zonder lader te leveren

Google 'verwacht' dat de Pixel 5a de laatste smartphone van het bedrijf wordt waarbij er nog een adapter geleverd wordt. Later dit jaar verschijnen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Waarschijnlijk krijgen deze telefoons dus geen lader meer. Apple en Samsung leveren nu ook telefoons zonder lader.

Het bedrijf spreekt de verwachting uit tegenover The Verge en zegt dat 'de meeste mensen' thuis al een USB-C-adapter hebben. Daarom zou het voor Google niet nodig zijn om er eentje mee te leveren. Waarschijnlijk spelen kostenbesparingen en eventuele milieuwinsten ook een rol in Googles besluit, al worden deze overwegingen niet expliciet benoemd.

Onder meer iPhones, Xiaomi Mi- en Galaxy S-telefoons worden nu zonder adapters geleverd. Deze telefoons worden ook zonder oortjes geleverd. Tweakers schreef in januari een achtergrondartikel over het weglaten van de adapters en oortjes. Het weglaten van deze twee accessoires betekent dat verpakkingen kleiner gemaakt kunnen worden en er daardoor in theorie meer telefoons in een enkele vracht mee zouden kunnen. Daarnaast zou het afval schelen.

Google onthulde dinsdag de Pixel 5a 5G, de opvolger van de Pixel 4a 5G. De 5a krijgt onder meer een groter scherm, snellere soc en grotere accu. Vooralsnog verschijnen de smartphones alleen in de Verenigde Staten en Japan. Deze herfst brengt Google daarnaast de Pixel 6-serie uit. Deze toestellen krijgen een door Google zelf ontworpen soc.