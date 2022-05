Google brengt Pixel 6-smartphones met zelfontworpen chip deze herfst uit

Google bevestigt de komst van een Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het bedrijf publiceert foto's van de toestellen op Twitter en bevestigt dat de smartphones gebruikmaken van een soc die Google zelf heeft ontworpen. Het bedrijf noemt nog geen adviesprijzen.

Google meldt op Twitter dat de twee Pixel-smartphones later dit jaar uitkomen. In een blogpost spreekt het bedrijf over een release in de herfst. Het bedrijf geeft onder andere details over de Google Tensor-chip. Dat is een chip die door Google zelf is ontworpen voor zijn Pixel-smartphones.

Het bedrijf stelt dat de Pixel 6-toestellen met deze chip Googles 'meest krachtige AI- en machine learning-modellen kunnen verwerken'. Dit moet onder andere cameraprestaties verbeteren en helpen bij spraakherkenning en andere features. De Tensor-soc krijgt ook een nieuwe securitycore en Titan M2-beveiligingschip.

Het bedrijf deelt verder geen benchmarks of prestatiecijfers van de komende Google Tensor-soc. Het is verder ook nog niet bekend wat voor cpu, gpu of 5G-modem de chip gebruikt. Volgens een preview van The Verge combineert de Tensor-soc componenten die door Google zelf zijn ontwikkeld met bepaalde componenten die het onder licentie afneemt bij andere bedrijven, maar het is niet bekend welk bedrijf de meer standaard onderdelen van de chip ontwerpt.

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro-smartphones. Afbeelding via Google

De techgigant publiceert ook renders van de komende Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Die komen overeen met eerder uitgelekte afbeeldingen, die onder andere toonden dat de smartphones platte schermen en een soort 'camerabalk' krijgen. The Verge schrijft dat de Pixel 6 Pro een 6,7"-scherm met qhd+-resolutie en 120Hz-refreshrate krijgt. De reguliere Pixel 6 zou over een 6,4"-display met full-hd+-resolutie en 90Hz-verversingssnelheid beschikken. Beide telefoons krijgen een vingerafdrukscanner onder het scherm.

De Pixel 6 Pro krijgt drie camera's, waaronder een telefotolens met een 4x 'optische zoom', bevestigt Google. De reguliere Pixel 6 krijgt geen camerasensor met telefotolens, maar verder is de cameraopstelling hetzelfde. Google brengt de Pixel 6 en Pixel 6 Pro beide uit in drie verschillende kleurcombinaties. De twee smartphones hebben een soortgelijk ontwerp, hoewel de Pixel 6 Pro iets meer ruimte boven de camerabalk heeft.

De Pixel 6-smartphones maken gebruik van Android 12 en zijn Material You-ontwerp. Google toonde dat OS eerder dit jaar al tijdens zijn I/O-presentatie. Android 12 krijgt onder andere een vernieuwde interface met meer gepersonaliseerde systeemthema's, die worden gebaseerd op de wallpaper van gebruikers. Nadat gebruikers een achtergrond instellen, kiest het systeem op basis van kleuren uit die wallpaper welke accentkleuren getoond moeten worden in menu's, toggles en knoppen. Tweakers testte eerder dit jaar de Android 12-bèta en schreef daarover een preview.

De Tensor-soc, Pixel 6-smartphones en Android 12. Afbeeldingen via Google