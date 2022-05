8BitDo introduceert media-afstandsbedieningen voor Xbox-consoles

8BitDo introduceert twee media-afstandsbedieningen voor Xbox-consoles. De afstandsbedieningen zijn compatibel met de Xbox Series X/S en Xbox One. De producten kosten respectievelijk 20 en 25 dollar, waarbij het duurdere model een numpad krijgt.

De twee media-afstandsbedieningen werden opgemerkt door The Verge. De reguliere variant is 48mm breed en 134,25mm hoog, terwijl de Long Edition 197,5mm hoog is met dezelfde breedte. De Long Edition beschikt over meer knoppen en komt beschikbaar in het zwart. Bij de reguliere 8BitDo Media Remote ontbreekt onder andere de numpad. Dat model is verkrijgbaar in het wit. Verder zijn de twee afstandsbedieningen vergelijkbaar.

De Media Remotes beschikken onder andere over een homeknop waarmee gebruikers hun Xbox-console uit de slaapstand kunnen halen, mediatoetsen voor het pauzeren, doorspoelen of terugspoelen van media, volumeknoppen en een muteknop. De afstandsbedieningen gebruiken beide twee AAA-batterijen, waarvan een paar wordt meegeleverd door 8BitDo. De knoppen van de afstandsbediening hebben verder backlighting.

8BitDo is een fabrikant die onder andere controllers produceert. Het bedrijf maakt ook andere randapparatuur, zoals bluetoothadapters voor controllers. Dit zijn wel de eerste media-afstandsbedieningen die het bedrijf uitbrengt. Het is echter niet het eerste officieel gelicenseerde Xbox-product van de producent. 8BitDo bracht eerder al een Xbox-controller voor smartphones uit, die is bedoeld voor gebruik met de Xbox Cloud Gaming-app voor Android.